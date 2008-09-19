В Орше стартовали "Дажынки-2008"

Такого размаха они еще не достигали. Город превратился в одну большую концертную площадку: сюда съехались десятки тысяч человек, музыкальные коллективы и эстрадные исполнители.На стороне участников жатвы сегодня оказалась и погода. Похоже Орша единственный город в республике, где сегодня было солнечно. По традиции, участие в республиканском фестивале тружеников села завтра примет Президент Александр Лукашенко. Глава государства наградит победителей республиканского соревнования участников жатвы. Президент также ознакомится с социально-экономическим развитием Витебской области и Оршанского района.