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В Орше продолжаются "Дожинки-2008"

21 сентября 2008 13:21
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Хотя официальные торжества в столице фестиваля завершились ещё вчера, город с неохотой отпускает своих гостей. Слишком много мероприятий не смогли включить в программу праздника хозяева фестиваля. На улицах райцентра сегодня весь день работали развлекательные площадки, а на побережье Днепра открывали новый стадион.

Сегодняшний день можно считать днём открытия нового стадиона. 13 миллиардов рублей ушло на его реконструкцию. Зато теперь обычная городская спортплощадка превратилась в комплекс республиканского масштаба.

Кстати, "Дожинками" благоустройство райцентра не закончится. На том же стадионе вскоре появятся новые площадки, да и окраины города коммунальные службы обещают довести до ума.
# общество

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