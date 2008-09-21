В Орше продолжаются "Дожинки-2008"

Хотя официальные торжества в столице фестиваля завершились ещё вчера, город с неохотой отпускает своих гостей. Слишком много мероприятий не смогли включить в программу праздника хозяева фестиваля. На улицах райцентра сегодня весь день работали развлекательные площадки, а на побережье Днепра открывали новый стадион.



Сегодняшний день можно считать днём открытия нового стадиона. 13 миллиардов рублей ушло на его реконструкцию. Зато теперь обычная городская спортплощадка превратилась в комплекс республиканского масштаба.



Кстати, "Дожинками" благоустройство райцентра не закончится. На том же стадионе вскоре появятся новые площадки, да и окраины города коммунальные службы обещают довести до ума.