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В Орше открылся новый автовокзал

27 февраля 2008 15:21
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Объект строители сдали на три месяца раньше срока. Современный терминал один из самых оснащенных в республике.

Впервые в регионе внедрили автоматизированную систему продажи билетов, установили системы видеонаблюдения за охраной порядка. Пригородным и городским транспортом диспетчеры теперь смогут управлять с помощью навигационной системы. Она полностью исключит отклонение автобусов от графиков движения.

С введением нового автовокзала возросла и пропускная способность некоторых маршрутов. Теперь терминал сможет обслуживать в сутки до двух тысяч человек.
# общество

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