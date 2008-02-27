В Орше открылся новый автовокзал

Объект строители сдали на три месяца раньше срока. Современный терминал один из самых оснащенных в республике.



Впервые в регионе внедрили автоматизированную систему продажи билетов, установили системы видеонаблюдения за охраной порядка. Пригородным и городским транспортом диспетчеры теперь смогут управлять с помощью навигационной системы. Она полностью исключит отклонение автобусов от графиков движения.



С введением нового автовокзала возросла и пропускная способность некоторых маршрутов. Теперь терминал сможет обслуживать в сутки до двух тысяч человек.