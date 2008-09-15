В Орше готовятся к главному аграрному празднику года

Столица "Дожинок-2008" наводит последний лоск перед приездом гостей. Почти завершены работы по благоустройству улиц и парков города.

Сегодня приступили к монтажу главной сценической площадки. Изюминкой нынешнего праздника тружеников села станут огромные светодиодные экраны. Трансляция концертов по ним будет вестись в режиме он-лайн. Пока все это чудо техники в специальных опломбированных чемоданах в грузовиках. На площадь возле иезуитского коллегиума – главную концертную площадку "Дожинок-2008" они стали прибывать еще с утра. За 2 дня оборудование установят на, над и даже под сценой, на которой уже послезавтра пройдут первые репетиции.

Со дня на день двери распахнет и городская гостиница. К приему хлеборобов здесь уже почти всю готово. После реконструкции здесь появятся VIP-номера, а на фасаде здания засверкает третья звезда. Всего же в Орше накануне праздника обновлено порядка 700 объектов. В подарок горожане получили современный стадион с футбольным полем и легкоатлетическим сектором. Появился в городе над Днепром и развлекательный детский парк. Восстановлено историческое здание иезуитского коллегиума, памятника архитектуры 18 века. На эти цели из республиканского и областного бюджетов затратили более 320 миллиардов рублей.

