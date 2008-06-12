В Орше для подготовки "Дожинок-2008" не хватает рабочих рук

Более 2 тыс. строителей, задействованных в подготовке райцентра к фестивалю, в срок с объемами работ не справятся физически, поэтому уже на следующий неделе здесь высадится очередной строительный десант.

На подготовку Орши к "Дожинкам" выделено более 300 миллиардов рублей. Райцентр превратился в одну сплошную грандиозную стройку. На так называемых "дожиночных ядрах" — объектах, где пройдут основные события праздника, работа кипит весь световой день, в несколько смен. К кульминации строительства в Оршу съедутся до 4 тысяч рабочих. Им предстоит полностью обновить центральную часть города. Новая гостиница, реставрированная школа, разменявшая вторую сотню лет, и спортивный комплекс, аналогов которому в городе раньше не было.

Одним из самых значимых и масштабных проектов строительства станет детский парк развлечений. В Орше, на берегу Днепра он возводится, как говориться, с нуля. Раньше на этом месте была лишь аллейка с несколькими лавочками, теперь появится мини-амфитеатр, аттракционы и даже железная дорога.

Орша вчера — серый провинциальный райцентр, Орша сегодня – огромная стройка, а Орша завтрашнего дня – цивилизованный европейский город. К большей радости не только гостей, а и самих жителей.

На основных объектах работа идет в несколько смен.