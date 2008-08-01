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В организациях АПК стартует месячник надзора и контроля за уборкой зерновых

01 августа 2008 07:53
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Он направлен на предупреждение случаев производственного травматизма, повышение ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.В состав мобильных групп войдут государственные инспекторы труда, представители органов госнадзора и контроля, обл- и райисполкомов, профсоюзов. В ходе месячника будут проведены комплексные, плановые и внеплановые оперативные проверки сельсхозорганизаций, проводящих работы по уборке зерновых культур.
# общество

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