В организациях АПК стартует месячник надзора и контроля за уборкой зерновых

Он направлен на предупреждение случаев производственного травматизма, повышение ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.В состав мобильных групп войдут государственные инспекторы труда, представители органов госнадзора и контроля, обл- и райисполкомов, профсоюзов. В ходе месячника будут проведены комплексные, плановые и внеплановые оперативные проверки сельсхозорганизаций, проводящих работы по уборке зерновых культур.