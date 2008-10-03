В Оренбургской области России — День траура

Сегодня там похоронят пятерых учениц районной школы поселка Беляевка. Девушки погибли в среду в результате обрушения здания. Ранения получили еще 4 человека. Сейчас они в больнице. За их жизнь врачи уже не опасаются. Накануне стало известно, что самоубийством покончила жизнь завуч школы, классный руководитель погибших учениц. Именно она отвечала за эвакуацию учеников в день трагедии.



Тем временем появились первые версии причин страшной аварии. Это нарушение технологии кладки кирпича при проведении строительных работ. После произошедшей в Беляевке трагедии проверка пройдет во всех школах Оренбургской области.