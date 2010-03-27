В Омской области столкнулись «КамАЗ» и электричка

Один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского электропоезда с автомобилем «КамАЗ» на нерегулируемом переезде у райцентра Таврическое в Омской области.

Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Омской области Алексей Пурышев, сигнал об аварии на 51-м километре перегона Стрела-Фадино поступил в оперативно-диспетчерскую службу МЧС сегодня в 15:55 по местному времени.

По предварительным данным, грузовик выехал на рельсы перед стремительно приближающимся электропоездом. Экстренное торможение не позволило машинисту избежать столкновения, в результате которого первый вагон электрички сошел с рельсов.

Ранения различной степени тяжести получили помощник машиниста и пятеро пассажиров. Водитель «КамАЗа» погиб на месте.

На место происшествия выехали оперативные группы милиции, транспортной прокуратуры, МЧС, а также Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги, сообщает NEWSru.com..