В «Оле» почтили память погибших жителей сожжённых деревень

Новости Беларуси. Своя Хатынь есть в каждом уголке Беларуси. Память погибших жителей сожженных нацистами деревень почтили и в мемориальном комплексе «Ола». Еще одно скорбное место, которое напоминает нам, какой может быть цена за мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1944-м здесь безвинно убили 1 758 человек. В Олу каратели согнали жителей окрестных населенных пунктов. Их запирали в домах, стреляли в спины и сжигали заживо. Жестокость фашистов не знала границ, среди погибших – 950 детей. Это наша общая боль и память.

Мария Госбенко, жительница Мозыря:

Батька мой, дед воевали. Дед был в партизанском отряде у Ковпака, батька был с первого дня войны и до последнего. Мама была узником малолетним, тоже была угнана из деревни Хойникского района. Поэтому у меня все связано с этим. И душа болит за тех, кто не дожил и не увидел этого светлого дня.

После войны Ола не возродилась, но воскресла в камне. Благодаря всенародному проекту в 2020-м здесь появился монументальный комплекс.