В «Оле» почтили память погибших жителей сожжённых деревень
Новости Беларуси. Своя Хатынь есть в каждом уголке Беларуси. Память погибших жителей сожженных нацистами деревень почтили и в мемориальном комплексе «Ола». Еще одно скорбное место, которое напоминает нам, какой может быть цена за мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1944-м здесь безвинно убили 1 758 человек. В Олу каратели согнали жителей окрестных населенных пунктов. Их запирали в домах, стреляли в спины и сжигали заживо. Жестокость фашистов не знала границ, среди погибших – 950 детей. Это наша общая боль и память.
Мария Госбенко, жительница Мозыря:
Батька мой, дед воевали. Дед был в партизанском отряде у Ковпака, батька был с первого дня войны и до последнего. Мама была узником малолетним, тоже была угнана из деревни Хойникского района. Поэтому у меня все связано с этим. И душа болит за тех, кто не дожил и не увидел этого светлого дня.
После войны Ола не возродилась, но воскресла в камне. Благодаря всенародному проекту в 2020-м здесь появился монументальный комплекс.
Дарина Филлипова, ученица средней школы № 11 Светлогорска:
У нас есть общий урок для всех, где мы чтим память о военных событиях, которые происходили как на территории нашего района, так и на территории всей республики. Также каждый год несколько раз мы ездим на мемориальные комплексы. Мы должны чтить память до нашего дня и передавать ее другим поколениям. И с помощью мемориальных комплексов мы можем сохранить эту память на долгие-долгие дни, года и века.
Право на сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы войны теперь закреплено в Конституции. В этом году новый облик обретет еще одно скорбное место в Гомельской области – будет реконструирован мемориальный комплекс «Озаричский лагерь смерти».
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