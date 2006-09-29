В октябре сотрудники столичной ГАИ проведут акцию "Чистый город"

Милиция объедет территории, прилегающие к Минской кольцевой дороге и заставит ликвидировать несанкционированные съезды и свалки. Стражи дорожного порядка проверят также состояние городских улиц и строящиеся объекты. Специально созданные мобильные группы будут выявлять стихийные свалки мусора, незарегистрированные СТО и складские помещения. Правоохранители усилят контроль за техническим состоянием и внешним видом транспортных средств. Совместно с представителями ЖРЭО и райотделов по ЧС будет обследован сектор индивидуальной застройки для предупреждения нарушений правил благоустройства.