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В октябре сотрудники столичной ГАИ проведут акцию "Чистый город"

29 сентября 2006 14:37
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Милиция объедет территории, прилегающие к Минской кольцевой дороге и заставит ликвидировать несанкционированные съезды и свалки. Стражи дорожного порядка проверят также состояние городских улиц и строящиеся объекты. Специально созданные мобильные группы будут выявлять стихийные свалки мусора, незарегистрированные СТО и складские помещения. Правоохранители усилят контроль за техническим состоянием и внешним видом транспортных средств. Совместно с представителями ЖРЭО и райотделов по ЧС будет обследован сектор индивидуальной застройки для предупреждения нарушений правил благоустройства.
# общество

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