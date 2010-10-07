В октябре начнется строительство «Малиновки» - новой станции минского метро

Нормативный срок строительства станции составляет 42 месяца.

Правительство Беларуси утвердило представленный Минским горисполкомом архитектурный проект строительства участка продления первой линии Минского метрополитена от станции «Петровщина» до станции «Малиновка». В настоящее время разрабатывается строительный проект станции метро «Малиновка». Уже проведены подготовительные работы - частично переложены инженерные сети. В октябре планируется приступить к основным видам работ.

В связи с началом возведения новой станции подземки с 1 ноября на этом участке планируется перекрыть движение, организовав его по улице - дублеру проспекта Дзержинского, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павел Царун.