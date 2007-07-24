В окрестностях Афин новые очаги возгорания

В Греции во время тушения сильнейшего пожара разбился самолет.

Машина упала на горный склон неподалеку от жилых домов. Погибли два пилота, на земле никто не пострадал. Пламя уже уничтожило одну шестую часть всех лесных запасов страны. Огонь подбирается к одной из деревень. Спасатели проводят эвакуацию населения.

Только за последние дни в стране выявлено более 60 новых очагов возгорания. Напомним, вертолет МЧС Беларуси активно участвует в тушении пожаров в Греции. Белорусские спасатели уже участвовали в ликвидации очагов возгорания в окрестностях Афин и на островах Эгейского моря, налетав более 68 часов. Наш экипаж осуществил более 340 так называемых сливов воды - по 15 тонн в каждом. Обстановка по-прежнему остается напряженной.

