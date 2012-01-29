В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»

Новости США, штат Калифорния. Участники протеста попытались прорваться в пустующий конференц-центр и здание Христианской ассоциации молодых людей, после чего направились к городскому совету. Чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ.



Столкновение с полицией в Окленде – первая в этом году попытка участников движения вернуть себе общенациональное внимание, которого они добились широкомасштабными протестами в прошлом году, выступая против социального неравенства и налоговых льгот для богатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.