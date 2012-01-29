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В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»

29 января 2012 13:52
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Новости США, штат Калифорния. Участники протеста попытались прорваться в пустующий конференц-центр и здание Христианской ассоциации молодых людей, после чего направились к городскому совету. Чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ.

Столкновение с полицией в Окленде – первая в этом году попытка участников движения вернуть себе общенациональное внимание, которого они добились широкомасштабными протестами в прошлом году, выступая против социального неравенства и налоговых льгот для богатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-1

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-3

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-5

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-7

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-9

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-11

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-13

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-15

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-17

В Окленде полиция задержала около 300 активистов движения «Захвати Уолл-стрит»-19

# общество # Массовые беспорядки # Фотофакт

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