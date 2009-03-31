В одном из поселков гродненской области уже целый год нет общественной бани

Ещё в начале прошлого объект закрыли на реконструкцию, однако, работы не завершены до сих пор. До ближайшего подобного заведения больше 30-ти километров.

Владимир Вырдин уже на протяжении целого года вынужден отказываться от своего любимого увлечения. Каждую пятницу он с друзьями посещал парилку в местной бане. Это был целый ритуал. Заранее заготавливались дубовые веники, в этот день отменялись даже самые важные дела.

Теперь не то, чтобы попариться, даже просто помыться негде. Единственную в округе сельскую баню в начале прошлого года закрыли на реконструкцию. Обещали сделать евроремонт, сельчан уговаривали подождать всего несколько месяцев. Но до сих пор строительные работы не завершены.

За год местная баня стала головной болью не только для сельчан, но и для коммунальщиков, в чьём ведении она находится. Ремонт начали активно, но оказалось, что строители допускают много брака. Заменили подрядную организацию. Вроде бы и дело пошло, но внезапно в районном бюджете закончились деньги.

Районные власти уверяют, что деньги будут, вот только когда, неизвестно. Последний месяц сдачи объекта – апрель. Однако, продолжать реконструкцию бесплатно строители отказываются. Из-за финансовой неразберихи, они сами не могут получить заработную плату.

Пока чиновники решают, где взять деньги и как завершить реконструкцию бани, местные жители сами ищут выход из положения. Кто-то устанавливает ванную во дворе, кто-то сооружает импровизированный душ. А Владимир Вырдин подумывает об углублении небольшого бассейна в огороде. Когда-то импровизированный пруд сооружал для рыбок. Теперь такой водоём пригодится самому.