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В одном из минских банков кто-то из клиентов умудрился потерять 5 миллионов рублей

11 апреля 2008 16:45
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Нераспечатанную увесистую пачку купюр во время утренней уборки обнаружила под столом технический сотрудник учреждения. Не прикоснувшись к деньгам, женщина сразу же сообщила о своей находке охраннику. Все пять миллионов рублей, равные десяти зарплатам сотрудницы, были возвращены в кассу. Владелец солидной денежной суммы пока не объявился. Банк, тем временем, гарантирует не только сохранность этих средств, но и обязуется найти того, кому они принадлежат.
# общество

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