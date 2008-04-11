В одном из минских банков кто-то из клиентов умудрился потерять 5 миллионов рублей

Нераспечатанную увесистую пачку купюр во время утренней уборки обнаружила под столом технический сотрудник учреждения. Не прикоснувшись к деньгам, женщина сразу же сообщила о своей находке охраннику. Все пять миллионов рублей, равные десяти зарплатам сотрудницы, были возвращены в кассу. Владелец солидной денежной суммы пока не объявился. Банк, тем временем, гарантирует не только сохранность этих средств, но и обязуется найти того, кому они принадлежат.