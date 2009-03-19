В одном из хозяйств Гродненской области больше сотни новых домов оказались без жильцов

Жилье строили чтобы привлечь сельских специалистов. Но оно оказалось невостребованным. Бюджету дома обошлись в копеечку, а теперь разваливаться на глазах.

Ещё два года назад деревня Пацуи считалась перспективной. Обещание местных властей обустроить здесь агрогородок вдохновило не только жителей, но и руководство хозяйства. Как грибы после дождя стали расти новые дома. Вопрос, кому они достанутся, волновал меньше всего. Главное количество. А между тем очереди на получение жилья в СПК не было.

До недавнего времени, утверждают местные жители, так оно и было. Благо райцентр рядом. Бездомных, особенно зимой, в бараке хоть отбавляй. Все эти проблемы районным властям известны. Правда, выход из ситуации здесь стали искать только после

предписания контролирующих органов.

Быстро построить и отчитаться пожалуй этим руководствовались местные чиновники. Такой пример бесхозяйственности станет предметом серьезного разбирательства, причем не только на региональном уровне.

