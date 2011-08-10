В одном из хозяйств Чаусского района собранное зерно хранится под открытым небом даже во время дождя

О том, что в СПК «Сластёны» гибнет зерно, рассказали местные жители. Сельчане не могли смотреть как урожай лежит под открытым небом. Руководство СПК ничего лучше не придумало, как кое-где прикрыть зерно пленкой.

Только по предварительным подсчетам из-за неправильного хранения хозяйство не сдаст государству в этом году около 20 тонн зерна. Выражаясь языком аграриев, оно из-за высокой влажности просто сгорело.

Дело в том, что в этом году в СПК удалось собрать действительно неплохой урожай. Но из-за большой влажности здесь просто не успевают его сушить. Отсюда и горы зерна под открытым небом.

Антонина Лонская, главный специалист Комитета госконтроля Могилевской области:

Когда стала портиться погода, конечно, будет больше сырого зерна.

И хозяйство, и район отчитались, что есть две сушилки, и что они готовы к принятию урожая. И они справятся с сушкой зерна, и все будет в порядке.

Оказалось, в порядке далеко не все. Одна сушилка работает за две. В сутки здесь сушится около 60 тонн зерна. На улице остается еще около 200 тонн. Вторая установка работает от случая к случаю. На ней за всю уборочную кампанию удалось только высушить всего-то несколько десятков тонн, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Алленкова, начальник производственного участка СПК «Сластёны»:

Засыпали рожь, а сушилка сломалась. Ремонтировали потом.

Это зерно досушится и пойдет на корм скоту. Коровам не даем, быкам только.

Если бы две сушилки работали, то, возможно, и спасли.

Николай Школьников, председатель СПК «Сластёны»:

Она старая, ей 30 лет. За один проход она высушит на 2-3%. Если мы засыпаем с влажностью 23%, то представляете сколько нужно сушить это. Минимум 1,5 суток нужно сушить до влажности 15%.

Как выяснилось, в хозяйстве знали о проблемах с сушилкой еще задолго до начала уборочной кампании. Понадеялись на авось и хорошую погоду. В результате, сушилка то и дело ломается, а у небесной канцелярии свои планы. Сейчас здесь подсчитывают ущерб. А по факту нарушения правил хранения и сушки зерна проводится проверка.