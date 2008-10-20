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В одном из хозяйств Брестской области корова родила теленка с четырьмя передними конечностями

20 октября 2008 16:47
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Ветеринары в недоумении. Такого за 30-летнюю историю СПК еще не было. А вот генетики не спешат с выводами. За свою практику ветеринар СПК, Валерий Коваль, такое видит впервые. Корова родила теленка с четырьмя передними конечностями. Правда, выжить детенышу не удалось. Нерядовое событие обсуждает теперь вся округа. Одни связывают рождение мутанта с экологией, другие с генетикой, а третьи с нумерологией. Ведь порядковый номер буренки заканчивается на 999. Какая из гипотез верная? Сразу разрешить спор ученые не берутся. Что бы конкретный дать ответ необходимы анализы.
# общество

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