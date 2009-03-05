В одном из частных минских вузов решили, что за прогулы лекций студентам придется раскошелиться

Цена вопроса: 25 тысяч рублей за одну пару. В ректорате такую меру называют пусть и жесткой, но результативной. А вот студентов подобное новшество, мягко говоря, совсем не обрадовало.

Преподаватель международного публичного права на эту тему долго не ораторствует. Ведь Михаил Игнатьевич и сам – под финансовым колпаком. Здесь одно опоздание педагога на лекцию тут же стоит ему же премии. Так что в вопросах передела бюджета и наставники, и студенты оказались за одной партой.

Кстати, оплачивать придется даже не сам прогул, а наверстывание пропущенного. Это и есть тот самый приказ ректората. Документ недельной выдержки соседствует с расписанием занятий. Черным по-белому: «без квитанций об оплате отработку не принимать».

Ректор Валерий Яковлевич поправляет: не репрессии, а вынужденная мера. И делает акцент совсем на другие цифры: до непопулярной инновации лекцию могли прогуливать по пятьдесят человек с потока. Сейчас - рискуют единицы.

К слову, первопроходцем в атаке на студенческий кошелек стал Медицинский университет. Там рублем по прогулам ударили еще в конце минувшего века. Сегодня же в большинстве частных вузов подобные санкции прописывают в самом договоре между ректоратом и студентами.

О новшестве уже знают даже заочники, у которых сессия всего день как началась. Факт: пока за прогулы не платил никто. Сейчас учащиеся ждут прецедента. Но надеются, что не дождутся.

