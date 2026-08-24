В одной землянке могли жить 20 человек! Посмотрели, как был устроен быт партизан во время войны

Звенящая тишина или совершенно секретно. Заказник «Красный Бор» славен не только скандинавскими пейзажами, но и военной историей. Недалеко от деревни Ровное поле на берегу озера Деражня в годы Великой Отечественной войны размещался партизанский лагерь, рассказали в программе «Путевка BY».

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Дело было так. Капитан Андрей Иванович Петраков в июле 1942-го объединил свой отряд под № 17 с партизанскими формированиями Россонского, Освейского, Себежского районов в единую бригаду «За Советскую Беларусь». Уже осенью была освобождена территория Россонского, Освейского, частично Дриссенского районов, а в марте 1943-го бравая бригада была переименована в честь Константина Рокоссовского. Сегодня на месте событий размещается атмосферный лагерь партизанского быта. Посреди стилизованных землянок можно прочувствовать жизнь лесных бойцов.