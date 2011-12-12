В одной из школ Витебска китайский язык начинают изучать уже с первого класса с помощью студентов из Поднебесной

Новости Беларуси, Витебск. Говорят, изучение китайского языка – дело всей жизни. Поэтому лучше начинать с детства. В этой школе азы китайского постигают с первого класса. 2-й «А» делает первые успехи в устной речи. На занятиях работает правило «повторение – мать учения».

Ученики 2-го класса СШ № 44 Витебска:

Мы учим новые слова. «Нихау» – это «здравствуйте».

У меня друг Максим говорил: «Ого! А я такого не знаю!». Просто к ним в школу еще никто из Китая не приходил.

Лена Петрова китайский учит 5 лет. Девочка уже не только говорит, но и пишет по-китайски. Но освоить иерографику непросто.

Елена Петрова, ученица 5-го класса СШ № 44 Витебска:

Есть иероглифы, которые попроще, совсем легкие. А есть сложные, в которых по несколько знаков. Мне такие сложнее писать.

Помимо художественных способностей желательно иметь слух и голос. В китайском 4 тона. Мелодичный рисунок слов придает им разное значение. Зато китайские стихи звучат как песни.

Китайский язык занесен в Книгу рекордов Гиннеса как один из сложнейших в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аспирант витебского университета Ма Лун 3 года работает со школьниками. Белорусских учеников китайский преподаватель считает способными.

Ма Лун, преподаватель китайского языка:

Дети очень талантливые, у них очень хороший голос.

Китайский язык сейчас не только экзотический, но и перспективный. За китайские учебники садятся даже английские бизнесмены. Деловые диалоги все чаще ведутся на китайском. КНР – один из основных внешнеторговых партнеров и у Беларуси.

Сергей Питаленко, директор СШ № 44 Витебска:

Мы сотрудничаем с посольством Китайской Народной Республики. А перспективы, возможно, в будущем – работа переводчиками. Потому что у многих предприятий нашего города и области достаточно тесные контакты с предприятиями Китая. Их делегации часто приезжают.

Ехать в Поднебесную, чтобы применить знания на практике, витебским школьникам необязательно. Более 1 миллиарда 300 миллионов человек в мире говорят по-китайски. Получается, каждый пятый житель планеты для изучающих этот язык – потенциальный собеседник.