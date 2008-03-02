В одной из школ Бреста была объявлена тревога:

На 3 этаже здания произошло возгорание. Эвакуировано около 500 учеников. Никто не пострадал. Именно по такой схеме сегодня прошли учения по пожарной безопасности в 15 школе областного центра.

О том, что эвакуация постановочная, знали, пожалуй, только учителя школы. Схема учений расписана до мелочей. Посреди уроков раздался звонок, предупреждающий о пожаре. Даже задымление было настоящим. Дети к сложившейся ситуации отнеслись по-взрослому.

Эвакуация прошла успешно. Более 500 школьников были спасены благодаря слаженным действиям педагогов и спецслужб. Однако главное, утверждают спасатели, дисциплина и четкое знание детей того, как правильно нужно вести себя в подобных ситуациях.

Плановые учения по защите детей от чрезвычайных ситуаций проводятся 3 раза в год в каждой школе. Эстафеты, спортивные игры, боевое развертывание, определение задымленной зоны: такие практические занятия помогают ученикам не только закрепить полученные на уроках знания, но и научится применять в жизни.

