В обзорной экскурсии по Минску появился новый маршрут – Музей валунов в микрорайоне Уручье

На огромной территории камнями выложена карта Беларуси. На ней обозначены города и крупные населенные пункты, а тропинки между ними символизируют основные транспортные артерии.

Особой популярностью белорусский Стоунхендж пользуется у англичан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Чирский, председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков:

Площадь этой территории – 6,5 га. На географическую карту Беларуси привезли со всех уголков страны 2 135 камней. Там есть уникальные камни, например, с улицы Лодочная Минска. Привезли камень «Дед», которому поклонялись наши предки.