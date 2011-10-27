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В обзорной экскурсии по Минску появился новый маршрут – Музей валунов в микрорайоне Уручье

27 октября 2011 18:00
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На огромной территории камнями выложена карта Беларуси. На ней обозначены города и крупные населенные пункты, а тропинки между ними символизируют основные транспортные артерии.

Особой популярностью белорусский Стоунхендж пользуется у англичан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Чирский, председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков: 
Площадь этой территории – 6,5 га. На географическую карту Беларуси привезли со всех уголков страны 2 135 камней. Там есть уникальные камни, например, с улицы Лодочная Минска. Привезли камень «Дед», которому поклонялись наши предки.

# общество # Фотофакт # Музеи

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