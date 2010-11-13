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В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель страны

13 ноября 2010 17:00
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Гигантское дерево заняло свое традиционное место на площади Рокфеллер-плаза.

В ближайшие дни 23-метровую красавицу украсят гирляндами из разноцветных лампочек, а на верхушку водрузят усыпанную кристаллами звезду.

Церемония зажжения огней состоится в конце ноября. Тем самым будет дан старт официальным приготовлениям к зимним праздникам — Рождеству и Новому году. К слову, традиция устанавливать рождественское дерево именно здесь родилась почти 70 лет назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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