В нынешнем учебном году в стране впервые воспитанников приняли кадетские училища — в Минске, Слуцке и Полоцке

Первый урок для 150 столичных кадетов прошел в стенах Академии МВД.

На торжественное построение они прибыли с родителями. Среди гостей были и минские школьники, которые решили в будущем выбрать службу в органах внутренних дел.

Сергей Бондарик, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня в стенах Академии МВД произошло очень значимое событие. Буквально недавно был подписан Указ Президента Республики Беларусь о создании в республике кадетского училища. В результате кропотливой совместной работы в этом году создано Минское городское кадетское училище №1. Основная задача — воспитать из этих мальчиков настоящих граждан.