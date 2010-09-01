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В нынешнем учебном году в стране впервые воспитанников приняли кадетские училища — в Минске, Слуцке и Полоцке

01 сентября 2010 11:14
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Первый урок для 150 столичных кадетов прошел в стенах Академии МВД.

На торжественное построение они прибыли с родителями. Среди гостей были и минские школьники, которые решили в будущем выбрать службу в органах внутренних дел.

Сергей Бондарик, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня в стенах Академии МВД произошло очень значимое событие. Буквально недавно был подписан Указ Президента Республики Беларусь о создании в республике кадетского училища. В результате кропотливой совместной работы в этом году создано Минское городское кадетское училище №1. Основная задача — воспитать из этих мальчиков настоящих граждан.

# общество # Образование

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