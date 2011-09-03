В нынешнем году объемы урожая почти вдвое превышают потребности внутреннего рынка Беларуси

Фермеры, частники и сельхозорганизации Беларуси собрали 8 млн тонн зерна. Продовольственная программа государства по закупке выполнена полностью. Почти полтора миллиона тонн зерна убрали в Гродненской области. Ну а в лидерах – Минщина. Здесь намолотили каждую четвертую тонну.

В актив урожая-2011 Александр Иванович положил почти четыре тысячи тонн. Насколько это больше или меньше, чем у конкурентов по будущим «Дожинкам», пока не ясно. Ясно, что конкуренция с каждым годом все серьезнее.

Александр Стасюлевич, старший комбайнер сельхозпредприятия:

Много новых белорусских комбайнов сейчас у нас. Конкуренция большая.

Пшеница очень хорошая была, больше 60 центнеров урожайность. И тритикале неплохой.

Есть таким цифрам и понятное обоснование. В этом хозяйстве под Минском средняя урожайность – за 50 центнеров с гектара. Это на четверть выше средней по региону-лидеру. На Минщине собрали каждую четвертую тонну хлеба в Республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас главное – правильно распорядиться этими тоннами: подготовить к хранению, запастись семенами и в оптимальные сроки провести новую посевную кампанию.

Порадовали аграриев и крупы, особенно гречка. И цифрами, и качеством. Площади под эту культуру весной прилично расширили. И вырастили очень даже выгодные центнеры с гектара: 25 вместо привычных для наших широт 15.

Михаил Живулько, заместитель генерального директора по растениеводству и механизации сельхозпредприятия:

Вообще, этот год уродил для гречки, и, я думаю, не ошиблись, что добавили посева гречихи в этом году. Вообще, стратегическая культура.

Сработали технологии и благоприятный климат этого лета, отмечают специалисты. Не только касательно гречихи. Так что зерносушильные комплексы сейчас работают на полную мощность.

Артем Ермаченок, начальник зерносушильного комплекса сельхозпредприятия:

С каждым годом идет прибавление. Уже наш зерносушильный комплекс подошел к максимуму своей переработки. Потому что каждый год объем производимой продукции возрастает и возрастает ощутимо.

В целом, по оценке Минсельхозпрода, вопрос продовольственной безопасности практически по любой культуре в этом году актуальным не будет. Объемы урожая почти вдвое превышают потребности внутреннего рынка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Соответственно, и госзаказ по сдаче зерна государству выполнен полностью.