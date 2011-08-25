В нынешнем году Беларуси не планирует поставлять зерно на экспорт

Уборочная кампания-2011 практически завершена. Брестская область накануне рапортовала об окончании работ. Всего же в республике осталось убрать 5% площадей.

Нынешняя жатва была по-настоящему сложной: в процесс то и дело вмешивалась погода. Однако это не помешало аграриям выполнить намеченное. По валовому намолоту все почти все области, за исключением Гомельского региона, перешагнули миллион. Минск приближается к двум.

Средняя урожайность по республике выше, чем в прошлом году и составила почти 35 центнеров с гектара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Павловский, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В текущем году на 800 тысяч вала больше намолотили зерна, чем в прошлом году, зерновых колосовых, и ожидаем еще 1 млн 200 – 1 млн 500 тысяч взять зерна кукурузы.

Урожай, в целом, неплохой.

Если брать по валовому объему, то на сегодняшний день мы намолотили 7 миллионов 450 тысяч тонн. Где-то под 8 миллионов должен быть урожай.

И как заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Беларусь не планирует поставлять зерно на экспорт. В-первую очередь им будет обеспечен собственный рынок. Зерно будут направлять на комбикорма, таким образом вкладывая в молоко и мясо, а затем уже экспортировать продукты с высокой добавленной стоимостью.