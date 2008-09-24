В ноябре планируется завершить строительство велотрека "Минск-арены"

На этой неделе в столицу прибудет первая фура с полотном, которое специалисты рассчитывают уложить в течение месяца. Помощь окажут немецкие коллеги. Параллельно обустраивается и велодром. Уже подведены коммуникации, полным ходом ведутся отделочные работы. В ближайшее время здесь начнут устанавливать трибуны на 2000 мест. Уже летом следующего года "Минск-Арена" примет чемпионат Европы по велотреку. В турнире будут участвовать более 400-от спортсменов из 30-ти стран.