В новый учебный год - с новым законом

2 апреля парламентарии обсуждали изменения в общем среднем образовании, которые произойдут уже с 1 сентября.В частности, они коснутся наполняемости школьных классов. С первого по четвертый количество учеников не должно превышать 20, с пятого по десятый - не более 25. В первый класс вступительных экзаменов не будет, за исключением школ со спортивным, художественным и иным уклоном. Кроме того, родители могут сами выбирать для детей школу, и не только по месту жительства.