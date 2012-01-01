В Новый год вступила вся планета: от Новой Зеландии и Австралии до стран Нового и Старого Света

Одними из последних Новый год встретили жители Нью-Йорка.

Около миллиона человек собрались на Таймс-сквер, чтобы увидеть, как под песни Фрэнка Синатра и Луи Армстронга спускается огромный светящийся шар – символ Нью-Йорка.

Дождь, спустившийся на Рио-де-Жанейро, не помешал насладиться роскошным представлением. Неповторимым салютом озарилось небо над городом. Пиротехническое шоу продлилось 16 минут. По данным организаторов, в воздух было выпущено около 20 тысяч тонн зарядов.

Париж также встретил Новый год дождем. Однако погода не испортила настроения жителям и гостям столицы Франции. Традиционно главным местом проведения новогодних торжеств стали Елисейские поля, а Эйфелева башня напоминала огромную новогоднюю елку. Остальные символы французского праздника – мириады электрических огней, шампанское и поцелуи – также присутствовали в полной мере.

В Берлине ночью прошло самое крупное праздничное шоу под открытым небом. Сотни тысяч его участников у Банденбургских ворот слушали выступление группы «Скорпионс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Лондоне огнями озарилась знаменитая башня Биг Бен.

Для жителей Британии 2012 обещает быть особенно интересным в связи с предстоящей Олимпиадой и Бриллиантовым юбилеем королевы.