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В Новый год вступила вся планета: от Новой Зеландии и Австралии до стран Нового и Старого Света

01 января 2012 13:35
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Одними из последних Новый год встретили жители Нью-Йорка.

Около миллиона человек собрались на Таймс-сквер, чтобы увидеть, как под песни Фрэнка Синатра и Луи Армстронга спускается огромный светящийся шар – символ Нью-Йорка.

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Фото. Новый год в Нью-Йорке

Дождь, спустившийся на Рио-де-Жанейро, не помешал насладиться роскошным представлением. Неповторимым салютом озарилось небо над городом. Пиротехническое шоу продлилось 16 минут. По данным организаторов, в воздух было выпущено около 20 тысяч тонн зарядов.

Фото. Новый год в Рио-де-Жанейро

Фото. Новый год в Рио-де-Жанейро

Фото. Новый год в Рио-де-Жанейро

Фото. Новый год в Рио-де-Жанейро

Фото. Новый год в Рио-де-Жанейро

Париж также встретил Новый год дождем. Однако погода не испортила настроения жителям и гостям столицы Франции. Традиционно главным местом проведения новогодних торжеств стали Елисейские поля, а Эйфелева башня напоминала огромную новогоднюю елку. Остальные символы французского праздника – мириады электрических огней, шампанское и поцелуи – также присутствовали в полной мере.

Фото. Новый год в Париже

Фото. Новый год в Париже

Фото. Новый год в Париже

В Берлине ночью прошло самое крупное праздничное шоу под открытым небом. Сотни тысяч его участников у Банденбургских ворот слушали выступление группы «Скорпионс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Новый год в Берлине

Фото. Новый год в Берлине

А в Лондоне огнями озарилась знаменитая башня Биг Бен.

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Фото. Новый год в Лондоне

Для жителей Британии 2012 обещает быть особенно интересным в связи с предстоящей Олимпиадой и Бриллиантовым юбилеем королевы.

# общество # Фотофакт

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