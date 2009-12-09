В новый год - с белорусскими подарками

В преддверии новогодних праздников белорусские профсоюзы предложили новую социальную программу.

Наша продукция по качеству и оформлению ничуть не уступает зарубежной. На пленуме речь шла о повышении уровня социальных гарантий граждан. Этот вектор для страны остаётся приоритетным.

Леонид Козик председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы развернули выставку белорусских подарков, чтобы наши люди посмотрели и на Новый год купили только белорусские подарки. На пленуме мы рассмотрим важнейшие для нас вопросы на 2010 год: сохранение рабочих мест в трудовых коллективах, повышение доходов трудящихся.