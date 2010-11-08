В Новополоцке прошел конкурс на создание компьютерных игр по раздельному сбору мусора

Свои игры придумывали ученики местных школ и вузов. Сборник произведений юных геймеров уже растиражировали на дисках. Экологические игры планируют использовать не только в развлекательных целях, но и как научные пособия.

Вместо оружия – метла, а охотиться нужно не на монстров из виртуального мира, а на мусор. Пройдя несколько уровней такой необычной экологически чистой игры, юные геймеры точно будут знать, как разделить мусор на пластик, стекло, бумажные и другие отходы.

Братья-близнецы Григорий и Михаил четыре месяца рисовали «пазлы» из мусора. Простая, но увлекательная игра стала победителем конкурса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дизайнеры говорят, что по наработанной схеме теперь могут создавать игры на любые социальные темы.

Григорий и Михаил Мудрагель, участники команды-победителя конкурса:

Я старался, чтобы было все красочно, хоть даже это противно и из мусора. Чтобы это не вызывало неприязни., а было приятно с эстетической стороны. Ведь это все для детей. А они должны понимать, что это мусор и его надо уничтожать.

Максим Чернега, лидер команды победителя-конкурса:

Побеждая мусор, он продвигается, растет-растет, и город, в котором он живет становится все чище, все привлекательнее.

Поддержание чистоты на планете – лейтмотив проекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Через игру дети впитывают полезную информацию, как губка. А усвоенные правила переносят в жизнь. Ноу-хау юных геймеров поддержала и ЕС/ПРОООН. Идею восприняли как инновационную для распространения экологических знаний.

Тереза Абалок-Глушакова, куратор проекта:

Чтобы детей с малого возраста через такие игры приучать к раздельному сбору мусора и энергоэффективности.

Юлия Вертинская, руководитель новополоцкого дигитального центра IT-Академии «Нота»:

Такой вид деятельности способствует повышению престижа технического образования среди учащихся и привлекает внимание к информационным технологиям.

Конкурсанты уже «подсадили» на новую игру всех знакомых и родственников. Глеб – самый юный участник. Однако его концепция – одна из лучших.

Глеб Нестеренок, призер конкурса:

Кто-то больше любит пострелять все-таки. Поэтому нужно в будущем думать, как совместить все жанры, чтобы это было и интересно, и обучающе.

Проектом уже заинтересовались в других регионах республики. Диски растиражировали. А на базе созданных игр в Новополоцке планируют провести кибер-турнир и выбрать лучшего экогеймера.