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В новом учебном корпусе БГУ открылась мультимедийная библиотека

16 сентября 2008 10:52
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Теперь к услугам студентов факультетов журналистики, философии и социальных наук – 3 зала: периодики, научной и художественной литературы, а также читальный, площадью почти в 500 квадратных метров. Здесь открыт доступ к информации на различных носителях: 130 наименований газет и журналов, 20 тысяч экземпляров печатного фонда, плюс электронная база данных по законодательству республики. К слову, накануне факультет журналистики Белгосуниверситета преобразован в Институт журналистики. В нем будут действовать два факультета: журналистики и повышения квалификации.
# общество

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