В новом учебном году в расписании учащихся начальных классов появился урок плавания

В год здоровья региональные органы управления образованием решили уделить повышенное внимание обучению младших школьников плаванию. Так, для первоклашек и второклассников предусмотрено до 16-ти часов, учеников третьих-одиннадцатых классов - до 24-х часов в учебном году. Всего в белорусских учреждениях образования действует более 600-от бассейнов: 465 – в дошкольных учреждениях, 100 – в школах, 13 – в вузах и 19 – во внешкольных учреждениях.