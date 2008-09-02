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В новом учебном году в расписании учащихся начальных классов появился урок плавания

02 сентября 2008 07:48
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В год здоровья региональные органы управления образованием решили уделить повышенное внимание обучению младших школьников плаванию. Так, для первоклашек и второклассников предусмотрено до 16-ти часов, учеников третьих-одиннадцатых классов - до 24-х часов в учебном году. Всего в белорусских учреждениях образования действует более 600-от бассейнов: 465 – в дошкольных учреждениях, 100 – в школах, 13 – в вузах и 19 – во внешкольных учреждениях.
# общество

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