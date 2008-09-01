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В новом формате прошли уроки знаний для минских школьников

01 сентября 2008 14:04
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Первый урок в школах страны сегодня посвятили 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Этот день станет лейтмотивом праздничных мероприятий: конкурсов, концертов, выставок, которые учреждения образования проведут на протяжении всего учебного года. В гости к ним сегодня пришли известные деятели культуры и спорта, знаменитые архитекторы, скульпторы и педагоги и представители власти.

Учащихся №199 столичной средней школы с Днем знаний поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Энвер Бариев вручил первоклассникам книги от Главы государства "Беларусь - наша Радзима" и подарки от спасателей-пожарных. Руководитель ведомства встретился также с девятиклассниками, которые изучают предмет "Основы безопасность жизнедеятельности", и обсудил с ними специфику работы белорусских спасателей.

# общество

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