В новом Центральном автовокзале в Минске будет 16 перронов под зданием, 7 кинотеатров, рестораны, детские площадки с каруселями и торговые ряды

На привокзальной площади в Минске появился состав, который уже никуда не уедет. По первоначальной задумке архитекторов новый автовокзал должен был напоминать поезд, фасад здания выполнен в едином стиле с соседним сооружением.

Пока движение автобусов здесь заменяет интенсивное передвижение строительного транспорта. В возведении Центрального автовокзала задействована усовершенствованная и универсальная техника. Ко Дню города планируется открыть часть здания.

Сейчас уже практически выполнен дизайн интерьеров зала ожидания, 10-ти билетных касс, комнаты матери и ребенка, а также диспетчерской.

Иван Виноградов, архитектор, руководитель авторского коллектива по проектированию центрального автовокзала:

Автовокзал связан с вышележащими торговыми этажами и кинотеатрами. Я так понимаю, что в зале ожидания никто не будет находиться — все будут в комплексе.

Кстати, основной комплекс будет оторванным от земли — его поднимут опорные колонны. Проектировщиков ограничивала площадь: с одной стороны — улица Бобруйская, с другой — железнодорожные пути. Нужно было организовать работу так, чтобы не мешать расписанию поездов. Из-за дефицита квадратных метров 16 перронов разместили под зданием.

Иван Виноградов:

У нас индивидуальный проект, где под зданием могут разворачиваться большие двухэтажные автобусы. Это связь востока с западом. Через этот автовокзал будут проходить международные маршруты.

Новое здание автовокзала будет ультросовременным и многофункциональным. Здесь будет практически все для работы и досуга: офисные помещения, кафе, бары, рестораны, места для отдыха, детские площадки с каруселями и торговые ряды.

Иван Виноградов:

Многуровневое пространство включает объекты торговли, рестораны, кинотеатры. Панорамный вид, эскалаторы на всех уровнях.

Семь кинозалов рассчитаны более чем на тысячу человек. Магазинов будет тоже будет очень много. Большинство мест уже арендовано.

Иван Виноградов:

Будут представлены европейские мировые бренды, большие магазины.

Огромную площадь займет и автостоянка. На крыше здания расположится паркинг на 500 мест. Там же будут организованы места для любителей полежать на травке и позагорать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В здании Центрального автовокзала Минска уже завершаются отделочные работы