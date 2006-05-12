В новом белорусском паспорте будет больше элементов защиты

С середины мая начнется выдача модернизированных паспортов гражданам Беларуси. В документ добавлено около 10 новых элементов защиты, повышена его устойчивость к внешним воздействиям. Фотография владельца будет печататься цветным струйным принтером на третьей странице обложки (раньше она вклеивалась).

Стоимость паспорта останется прежней - половина базовой величины, установленной на день получения документа. Паспорта старого образца будут действительны в течение срока, на который они выданы, в том числе для выезда за границу.