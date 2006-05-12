Прямой эфир

В новом белорусском паспорте будет больше элементов защиты

12 мая 2006 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С середины мая начнется выдача модернизированных паспортов гражданам Беларуси. В документ добавлено около 10 новых элементов защиты, повышена его устойчивость к внешним воздействиям. Фотография владельца будет печататься цветным струйным принтером на третьей странице обложки (раньше она вклеивалась).
Стоимость паспорта останется прежней - половина базовой величины, установленной на день получения документа. Паспорта старого образца будут действительны в течение срока, на который они выданы, в том числе для выезда за границу.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 мая 2006 08:40

В БГУ проходят"Дни русского языка и белорусской культуры"

12 мая 2006 08:39

В Минске определили самую дружную и сплоченную многодетную семью

12 мая 2006 08:37

Департамент охраны МВД Беларуси проводит акцию <Охрана - ветеранам>