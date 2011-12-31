В новогоднюю ночь в Минске будет организовано 16 КПП с 58 пунктами пропуска

Новости Беларуси, Минск. Безопасность белорусов в новогоднюю ночь будут обеспечивать все оперативные службы. Медики, спасатели и милиция уже заступили на дежурство.

Практически в круглосуточном режиме будут работать также коммунальные службы и транспортники. Рабочий день у них закончится в 5 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сорокин, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Традиционно милиция Минска в новогодние праздники несет службу в усиленном варианте.

Будет 16 КПП, которые будут включать 58 пунктов пропуска.

Традиционно особое внимание милиция уделит любителям петард. Так что «пироманам» советуют не рисковать.