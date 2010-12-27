В новогоднюю ночь патрулировать улицы Минска будут около 3 тысяч сотрудников МВД

31 декабря милиция перейдет на усиленный режим работы.

Наряды увеличатся не только у главной елки страны, но и по проспектам Победителей, Независимости, а также у Дворца Республики и Национальной библиотеки. Больше всего гостей соберется у стелы «Минск — город-герой». Здесь, по традиции, небо украсит праздничный фейерверк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Правоохранители обещают, что Новый год пройдет спокойно. Как правило, в это время количество преступлений вдвое меньше, чем в обычные дни.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Будем использовать турникеты и металлоискатели. Жители Минска с пониманием к этому относятся: все это с целью, чтобы не допустить пронос запрещенных предметов в места скопления людей и лиц в нетрезвом состоянии.