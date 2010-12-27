Прямой эфир

В новогоднюю ночь патрулировать улицы Минска будут около 3 тысяч сотрудников МВД

27 декабря 2010 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
31 декабря милиция перейдет на усиленный режим работы.

Наряды увеличатся не только у главной елки страны, но и по проспектам Победителей, Независимости, а также у Дворца Республики и Национальной библиотеки. Больше всего гостей соберется у стелы «Минск — город-герой». Здесь, по традиции, небо украсит праздничный фейерверк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Правоохранители обещают, что Новый год пройдет спокойно. Как правило, в это время количество преступлений вдвое меньше, чем в обычные дни.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Будем использовать турникеты и металлоискатели. Жители Минска с пониманием к этому относятся: все это с целью, чтобы не допустить пронос запрещенных предметов в места скопления людей и лиц в нетрезвом состоянии.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 декабря 2010 07:43

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Минск

Купание в проруби: десятки жителей Берлина отметили Рождество в ледяной воде
26 декабря 2010 16:20

Купание в проруби: десятки жителей Берлина отметили Рождество в ледяной воде

26 декабря 2010 15:15

Штраф за незаконно вырубленную ель – от 170 тысяч до двух миллионов белорусских рублей