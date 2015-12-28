В новогоднюю ночь общественный транспорт Минска будет ходить чаще

Новости Беларуси. Порадует общественный транспорт и в праздничные дни. В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить чаще.

Увеличат количество подвижных составов на автобусных маршрутах номер 1 и 69.

А в дни проведения Рождественского турнира любителей хоккея от станции метро «Автозаводская» до «Чижовка-Арены» будет курсировать дополнительный троллейбусный маршрут.

Общественный транспорт будет ходить чаще и во время чемпионата Европы по конькобежному спорту.

Подробную информацию можно узнать на сайте предприятия «Минсктранс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.