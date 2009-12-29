В новогоднюю ночь - мороз и небольшой снег

В Минске будет от минус семи до минус четырнадцати.

Декабрь текущего года в Беларуси оказался богатым на температурные рекорды. Если начало месяца было аномально теплым - на 5-10 градусов выше нормы, то вторая декада удивила сильными морозами - до минус 27-ми. Подобное явление, по словам синоптиков, бывает в Беларуси один раз в двадцать лет.

Сегодня же в Беларуси - продолжительный снег, в отдельных районах - сильные снегопады. На дорогах гололедица. Порывы ветра временами достигнут 15-20 метров в секунду. Утром и днем ожидается метель, на востоке страны - снежные заносы.