В Новогодние дни жительница Гродно Елена Домуть отметила свой столетний юбилей

Из года в год этот праздник у нее двойной. День рождения Елена Домуть отмечает в новогодние дни. Сегодня поздравить векового юбиляра собралась вся округа.

Из множества подарков больше всего по душе имениннице вот эти картинки. Работать, признается, уже трудно, а гимнастика для ума в самый раз. Головоломками и ребусами долгожительница разгадывает всего несколько лет. В молодости, говорит, все некогда было. Даже в школу не пошла. С пяти лет Елена Ивановна уже прислуживала на панской усадьбе.

Во время войны работала в лесничестве. Не единожды выручала местных партизан. Затем, до пенсии, дояркой в колхозе. Профессия не из легких. Но на здоровье никогда не жаловалась. И сегодня, в свои 100, у нее прекрасное зрение. Протянуть нитку в иголку за считанные секунды может даже без очков.

В округе Елена Ивановна не единственная, кто преодолел столетний рубеж. В списке долгожителей – восемь человек. Отмечать дни рождения Елена Домуть собирается еще как минимум лет 20. Силы для этого есть. И секретом долголетия готова поделится со всеми.