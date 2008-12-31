В новогодние дни все службы Беларуси будут работать в усиленном режиме

20 бригад скорой помощи будут дежурить на улицах Минска в Новогоднюю ночь. Еще 30-ть – в резерве. Бригады получат дополнительное количество лекарств и перевязочного материала.В усиленном режиме работает и столичная милиция. Правоохранители не допустят в места массовых гуляний со спиртным и пиротехникой. На праздничных мероприятиях будет вестись видеонаблюдение. Милиция обращается к минчанам и гостям столицы с просьбой быть бдительными и при обнаружении бесхозных предметов сообщать об этом правоохранителям.