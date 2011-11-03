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В ночь с 3 на 4 ноября на белорусско-польской границе оформление приостановится как для автомобилистов, так и на железной дороге

03 ноября 2011 14:17
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе этой ночью на несколько часов приостановят оформление граждан, желающих пересечь границу. Это связано с установкой нового программного обеспечения в пунктах пропуска на территории соседнего государства.

По заверениям польской стороны, перерыв должен продлиться не более 4 часов. При этом временные неудобства могут возникнуть не только у автомобилистов, но и на железнодорожных пунктах пропуска вдоль всей белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:
В связи с внедрением новых модулей польское руководство предупреждает, что, в связи с техническими вопросами, возможны задержки в пунктах пропуска с польской стороны. С нашей стороны мы работаем в штатном режиме. На сегодняшний день ситуация стандартная и рабочая.

# общество

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