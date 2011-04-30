В Нидерландах национальный праздник – День рождения Королевы

Его установили в честь появления на свет королевы Юлианы. Королеву Нидерландов Беатрикс и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду, что белорусско-нидерландское сотрудничество будет постепенно расширяться во всех сферах.

Праздник установили в честь появления на свет королевы Юлианы. Нынешний монарх Голландии Беатрикс решила оставить дату проведения праздника в память о своей матери и не стала переносить празднование на свой день рождения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня в стране повсюду развеваются национальные флаги, вывешены портреты королевы. Каждый житель Нидерландов считает своим долгом надеть что-нибудь оранжевое – это цвета королевского дома. Ленты, гирлянды, шары и флаги, которыми украшают улицы, тоже сплошь оранжевые.