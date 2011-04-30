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В Нидерландах национальный праздник – День рождения Королевы

30 апреля 2011 13:53
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Его установили в честь появления на свет королевы Юлианы. Королеву Нидерландов Беатрикс и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду, что белорусско-нидерландское сотрудничество будет постепенно расширяться во всех сферах.

Праздник установили в честь появления на свет королевы Юлианы. Нынешний монарх Голландии Беатрикс решила оставить дату проведения праздника в память о своей матери и не стала переносить празднование на свой день рождения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня в стране повсюду развеваются национальные флаги, вывешены портреты королевы. Каждый житель Нидерландов считает своим долгом надеть что-нибудь оранжевое – это цвета королевского дома. Ленты, гирлянды, шары и флаги, которыми украшают улицы, тоже сплошь оранжевые.

# общество # Лукашенко

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