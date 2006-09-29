В Нидерландах изготовили самую большую в мире головку сыра

:Сыр-гигант к регистрации готов. И надеется достичь успеха. 600 килограммов - вес не шуточный. Поэтому и передвигают сыр со всей осторожностью. Одно неверное движение и год работы полностью перечеркнут.
Матис Влегар, сыродел: "Мы создавали этот кулинарный шедевр почти год. На его творение ушло около шести тысяч литров молока. Самое сложное сейчас перевернуть сыр. Дело в том, что если сыр постоянно лежит на одной стороне, она остается плоской, другая же сторона делается выпуклой и теряет влажность. Поэтому для нас так важно переворачивать сыр, но когда речь идет о таком весе это становится крайне опасным."
До окончания работы еще далеко. Сыр должен затвердеть. Тогда он будет иметь неповторимый вкус. А затем кулинарный шедевр еще раз взвесят.
"Мы взвешиваем сыр несколько раз. Начальная и конечная цифра сильно не разнятся. Однако, иногда после затвердения вес сыра уменьшается, хотя должен увеличиваться. Надеемся, что с нашим великаном такого не произойдет",- говорит Матис Влегар.
В начале октября состоится официальное взвешивание гигантского сыра для регистрации в Книге рекордов Гинесса. Этого ожидают не только сыроделы, но и все жители. Поэтому любой оплошности мастера стараются избежать.
После своеобразной презентации сыр можно будет попробовать. Правда за традиционные 100 граммов его любителям придется заплатить в пять раз больше обычного. Однако, количество желающих меньше от этого не становится.