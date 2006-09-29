В Нидерландах изготовили самую большую в мире головку сыра

Она весит 600 килограммов. На создание кулинарного произведения ушло около шести тысяч литров молока. Теперь сыроделы ожидают, когда их продукт приобретет нежную твердость, тогда он будет иметь уникальный вкус. Съедят сыр-великан после регистрации в Книге рекордов Гиннесса.

:Сыр-гигант к регистрации готов. И надеется достичь успеха. 600 килограммов - вес не шуточный. Поэтому и передвигают сыр со всей осторожностью. Одно неверное движение и год работы полностью перечеркнут.

Матис Влегар, сыродел: "Мы создавали этот кулинарный шедевр почти год. На его творение ушло около шести тысяч литров молока. Самое сложное сейчас перевернуть сыр. Дело в том, что если сыр постоянно лежит на одной стороне, она остается плоской, другая же сторона делается выпуклой и теряет влажность. Поэтому для нас так важно переворачивать сыр, но когда речь идет о таком весе это становится крайне опасным."

До окончания работы еще далеко. Сыр должен затвердеть. Тогда он будет иметь неповторимый вкус. А затем кулинарный шедевр еще раз взвесят.

"Мы взвешиваем сыр несколько раз. Начальная и конечная цифра сильно не разнятся. Однако, иногда после затвердения вес сыра уменьшается, хотя должен увеличиваться. Надеемся, что с нашим великаном такого не произойдет",- говорит Матис Влегар.

В начале октября состоится официальное взвешивание гигантского сыра для регистрации в Книге рекордов Гинесса. Этого ожидают не только сыроделы, но и все жители. Поэтому любой оплошности мастера стараются избежать.

После своеобразной презентации сыр можно будет попробовать. Правда за традиционные 100 граммов его любителям придется заплатить в пять раз больше обычного. Однако, количество желающих меньше от этого не становится.