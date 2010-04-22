В Нидерландах дважды за шесть недель обокрали одну и ту же тюрьму

От действий злоумышленников пострадал слабоохраняемый тюремный комплекс в городе Хоорн, расположенном примерно в 40 километрах к северо-востоку от Амстердама.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции страны. По словам собеседника агентства, кражи были совершены в выходные дни, когда заключенных, отбывающих последние месяцы своих сроков, отпускали на время по домам. Добычей воров стали телевизоры, стоявшие в камерах.

Представитель министерства юстиции пояснил, что тюрьма в Хоорне предназначена для тех заключенных, которым вскоре предстоит вернуться в общество, поэтому порядки в ней более свободные, чем в тюрьмах строгого режима. По мнению собеседника агентства, воры решили воспользоваться этим обстоятельством и вычислили, в какие дни заключенных не бывает в камерах.

В полиции Хоорна информацию о кражах подтвердили и сообщили, что пока преступники не пойманы, пишет Lenta.ru.