В Несвижском районе планируют посеять яровые зерновые культуры на площади 21 тыс. га

Практически во всех регионах Беларуси, за исключением Витебской области, идет весенний сев яровых. В Несвижском районе в 2026 году планируют засеять поля, площадью более 21 тысячи гектаров. Основное место займут зерновые и зернобобовые, сахарная свекла, кукуруза и картофель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Сейловичи» к севу яровых культур планируют приступить примерно через неделю. Сейчас ведут подкормку озимых зерновых. Всего предстоит удобрить свыше 2 тысяч 200 гектаров. Параллельно механизаторы занимаются внесением органических удобрений. В полях задействовано около 12 единиц техники.

Юрий Андрейчук, главный агроном сельхозпредприятия «Сейловичи»:

Калийными удобрениями обеспечены на 100 %, фосфорными – на 100% и азотными удобрениями обеспечены порядка на 85 %. Техника каждый год обновляется. Покупаем машины для внесения минеральных удобрений. Так что в прошлом году купили самоходный опрыскиватель. Планируем закупать также трактора, в том числе энергонасыщенные.

Общая посевная площадь в «Сейловичах» составит почти 2,5 тысячи гектаров. Ставку делают на ячмень, сахарную свеклу, и кукурузу.