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В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир

20 декабря 2017 14:20
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Новости Беларуси. Новый год – с новой квартирой. Новоселье отметили в Несвиже. Предприятие по газоснабжению построило для своих сотрудников жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир -1

40 семей получили ключи. Примечательно, что жилье – рядом с работой. Всего полкилометра и ты – на рабочем месте. У дома благоустроенная детская площадка, большая стоянка.

В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир -3

Каждая квартира отапливается индивидуально, что значительно сокращает расходы на коммунальные услуги. Но самый большой бонус – условия, по которым счастливчики стали обладателями «квадратов».

В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир -5

Сергей Лапин, начальник Несвижского филиала предприятия по газообеспечению: 
Работник от 2 до 15 лет выплачивает частично стоимость полученной квартиры, а часть квартиры, в зависимости от стажа работника, компенсируется ему предприятием. Квартиру можно продать, поменять. Она является полной собственностью нашего работника. 

В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир -7

Строительство жилья с привлечением беспроцентного займа – это благодарность предприятия работникам за многолетний честный труд.

В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир -9

И, кстати, это не первый и не последний дом. В 2016 году такой же возвели в Михановичах, а в 2016 – построят в Крупках.

В Несвиже предприятие по газоснабжению построило для сотрудников жилой дом: 40 семей получили ключи от квартир -11

# общество # Фотофакт # Строительство # Сергей Лапин

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