В нескольких областях Беларуси уже приступили к весеннему севу

Всходов ждут уже более чем на тысяче гектаров. Впрочем, это незначительная часть от плана – всего около 0,2 %. Понятно, что всему свое время. Погода и так предоставила возможность приступить к работам раньше, чем обычно. Аграрии внимательно следят за дальнейшими прогнозами синоптиков, чтобы не упустить оптимальные сроки и использовать благоприятное состояние почвы, что позволит достичь в будущем максимального результата.