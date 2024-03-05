Прямой эфир

В нескольких областях Беларуси уже приступили к весеннему севу

05 марта 2024 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ряд хозяйств Брестской, Гомельской и Минской областей приступили к севу ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких областях Беларуси уже приступили к весеннему севу-1

Всходов ждут уже более чем на тысяче гектаров. Впрочем, это незначительная часть от плана – всего около 0,2 %. Понятно, что всему свое время. Погода и так предоставила возможность приступить к работам раньше, чем обычно. Аграрии внимательно следят за дальнейшими прогнозами синоптиков, чтобы не упустить оптимальные сроки и использовать благоприятное состояние почвы, что позволит достичь в будущем максимального результата.

# Сельское хозяйство # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Конституционный суд 5 марта огласит послание Президенту и парламенту
05 марта 2024 07:35

Конституционный суд 5 марта огласит послание Президенту и парламенту

В музее истории Великой Отечественной открылась новая экспозиция
05 марта 2024 06:42

В музее истории Великой Отечественной открылась новая экспозиция

День посткроссера пройдёт во всех отделениях «Белпочты» 5 марта
05 марта 2024 06:25

День посткроссера пройдёт во всех отделениях «Белпочты» 5 марта